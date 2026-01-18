Znate li koliko je zemalja i teritorija SAD prisvojio kroz povijest?

Dakle, imao je dojam da će Grenland postati američki čim on to zatraži. Što podosta govori o njemu, ali i američkoj politici za koju se smatralo da je dio neke davne prošlosti. Očito se i ona vratila na velika vrata. Naime, SAD na Grenlandu ima pojačanu prisutnost i uz sve postojuće sporazume, može neometano provoditi vojne i razne druge aktivnosti. Dakle, iz toga je jasno da Trumpu skloni Amerikanci vide Grenland ponajviše kao simbol američkog geopolitičkog pristupa teritorijima od strateške važnosti.