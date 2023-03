Bijele liste pokazale: Više je toga pojeftinilo nego poskupjelo

Podijeli :

Bijele liste minstra Filipovića ulaze u novu fazu. Anketari špijuniraju trgovačke lance koji su odbili sudjelovati u njegovom projektu, a mi smo provjerili koliko su one korisne građanima. Popisane su cijene iz 10 najvećih trgovačkih lanaca. Neke uz pomoć samih dućana, neke usprkos njihovom ignoriranju. Web stranica s bijelim listama pokazuje - više je toga pojeftinilo nego poskupjelo. No, kad se potrošače pita - oni to još nisu zapazili.