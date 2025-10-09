Oglas

TRUMP IŠČEKUJE

Kako do Nobela za mir?

Nera Valentić
09. lis. 2025. 20:40

Sve su oči uprte u Oslo jer sve je spremno za objavu dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. U konkurenciji je 338 kandidata - pojedinaca i organizacija iz cijelog svijeta. Ove je godine na popisu pedesetak kandidata više no lani.

