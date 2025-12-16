N1 BiH: Tiho i bez najave otišao je naš Jasmin Mušanović. Veseli dječače, putuj tamo gdje ništa ne boli

Tužne i bolne vijesti najteže je pročitati. Danas bismo samo šutili, ali ipak, želimo se oprostiti od našeg dragog kolege, urednika web portala N1 BiH, Jasmina Mušanovića koji nas je iznenada napustio u 38. godini. Menadžment i zaposlenici N1 izražavaju najdublje saučešće majci i ostatku obitelji našeg Jasmina, piše N1 BiH.

