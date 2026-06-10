ministar rata
SAD povećava pritisak na Kubu; Hegseth posjetio Guantanamo
Američki ministar obrane Pete Hegseth doletio je u srijedu u američku pomorsku bazu u zaljevu Guantanamo na Kubi, u najnovijem posjetu visokog američkog dužnosnika komunistički vođenom otoku, dok predsjednik Donald Trump pojačava pritisak na Havanu.
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Hegsethov posjet odvija se manje od dva tjedna nakon što je vrhovni američki zapovjednik za Latinsku Ameriku, general Francis Donovan, posjetio Pomorsku bazu Zaljev Guantanamo i razgovarao s visokim kubanskim generalom na granici baze.
Posjet je uslijedio i nakon rijetkog posjeta Havani koji je direktor CIA-e John Ratcliffe obavio ranije u svibnju.
Hegseth nije dao izjave po dolasku u Guantanamu, gdje se očekuje da će se sastati s američkim vojnicima koji su tamo stacionirani. Donald Trump često je navodio političke promjene na Kubi kao jedan od ciljeva vanjske politike svog drugog mandata.
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