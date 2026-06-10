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ministar rata

SAD povećava pritisak na Kubu; Hegseth posjetio Guantanamo

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Hina
|
10. lip. 2026. 16:22
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U.S. President Donald Trump and Defense Secretary Pete Hegseth attend a cabinet meeting in the Cabinet Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 27, 2026.
REUTERS/Evan Vucci

Američki ministar obrane Pete Hegseth doletio je u srijedu u američku pomorsku bazu u zaljevu Guantanamo na Kubi, u najnovijem posjetu visokog američkog dužnosnika komunistički vođenom otoku, dok predsjednik Donald Trump pojačava pritisak na Havanu.

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Hegsethov posjet odvija se manje od dva tjedna nakon što je vrhovni američki zapovjednik za Latinsku Ameriku, general Francis Donovan, posjetio Pomorsku bazu Zaljev Guantanamo i razgovarao s visokim kubanskim generalom na granici baze. 

Posjet je uslijedio i nakon rijetkog posjeta Havani koji je direktor CIA-e John Ratcliffe obavio ranije u svibnju.

Hegseth nije dao izjave po dolasku u Guantanamu, gdje se očekuje da će se sastati s američkim vojnicima koji su tamo stacionirani. Donald Trump često je navodio političke promjene na Kubi kao jedan od ciljeva vanjske politike svog drugog mandata.

Teme
diplomacija donald trump guantanamo havana kuba-sad odnosi

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