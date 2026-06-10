Butković: Vjerujem da Sandra Benčić nikad neće doći na vlast

Butković je spomenuo i povećanje paušala u turizmu sa 70 na 100 eura, odnosno sa 100 na 150 eura, ocijenivši kako nije riječ ni o kakvom udaru na male iznajmljivače. To se primjenjuje od 1. siječnja pa teza da će antiinflacijske mjere dodatno povećati inflaciju ne stoji.