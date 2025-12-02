ČEKA SE GLASANJE
Proračun podijelio oporbu na onu sklonu i nesklonu vlasti
Nataša Božić
02. pro. 2025. 17:49
Inflacija u studenom ponovno je ubrzala - Državni zavod za statistiku navodi da je 3,8 posto viša nego u studenom prošle godine, a u odnosu na listopad cijene su porasle za 0,6 posto. Ministar gospodarstva komentira kako je inflacija nusprodukt gospodarskog rasta te da joj se pridaje prevelika važnost. U Saboru Vlada prihvaća amandmane na proračun dijela oporbenih zastupnika za koje se špekuliralo da su novi "žetončići".
