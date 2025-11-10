RADIKALIZACIJA
Što se smije, a što ne smije u studenom?
Nataša Božić
10. stu. 2025. 18:11
Manifestacija "Dani srpske kulture u Vukovaru" - po svemu sudeći bit će otkazana. Iako organizatori iz Srpskog društva prosvjeta, SNV-a i Zajedničkog vijeća općina tu informaciju još ne potvrđuju - za N1 je to otkrio pjesnik iz Srbije koji je trebao nastupiti u pjesničkim večerima, ali su mu organizatori otkazali dolazak iz sigurnosnih razloga. I danas niz političkih reakcija i analiza na sve veću radikalizaciju i polarizaciju u društvu.
