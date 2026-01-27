Vanjskopolitički analitičar
Avdagić: Iran se i dalje gleda kao prijetnja za Izrael
N1 Hrvatska
|
27. sij. 2026. 15:27
|
0 komentara
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar. Razgovarali su o nedavnim prosvjedima u Iranu, mogućnosti direktne američke vojne intervencije i velikim prosvjedima protiv ICE agenata u SAD-u.
