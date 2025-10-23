Oglas

Najnoviji slučaj femicida

Bakić: Ne činimo dovoljno po pitanju femicida

N1 Info
23. lis. 2025. 15:07

Damir Bakić, saborski zastupnik Možemo gostovao je u N1 Studiju uživo i razgovarao s Ninom Kljenak. Između ostalog komentirao je i najnoviji slučaj femicida u Zagrebu.

