Oglas

novinarka le mondea

Florence Hartmann o otkrivanju lokacije Ovčare: "Prijetili smo ruskom UNPROFOR-u"

author
N1 Info
|
05. stu. 2025. 14:01

Nekadašnja novinarka Le Mondea i nekadašnja glasnogovornica Haaškog tribunala Florence Hartmann gostovala je kod našeg Hrvoja Krešića u N1 Studiju Uživo.

Oglas

Teme
Florence Hartmann N1 Studio uživo N1 TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ