novinarka le mondea
Florence Hartmann o otkrivanju lokacije Ovčare: "Prijetili smo ruskom UNPROFOR-u"
N1 Info
|
05. stu. 2025. 14:01
|
0komentara
Nekadašnja novinarka Le Mondea i nekadašnja glasnogovornica Haaškog tribunala Florence Hartmann gostovala je kod našeg Hrvoja Krešića u N1 Studiju Uživo.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 58 min.
SK
|
prije 3h
Najnovije
Oglas
Oglas