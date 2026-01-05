Višnja Stanišić
Kako žive umirovljenici u Hrvatskoj i što ih očekuje u 2026.?
N1 Hrvatska
|
05. sij. 2026. 14:32
|
0komentara
Gošća naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bila je Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske. Razgovarale su o stanju umirovljenika u RH, obećanjima vladajuće koalicije i uvjetima rada u mirovini.
