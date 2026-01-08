spor oko imenovanja sudaca
Nino Raspudić ima poruku za Hajdaša Dončića
Gost naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bio je saborski zastupnik Nino Raspudić. Razgovarali su, između ostaloga, o sporu između HDZ-a i SDP-a oko imenovanja sudaca za Ustavni sud i čelne osobe Vrhovnog suda.
