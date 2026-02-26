GUŽVA NA BLISKOM ISTOKU
Obućina: Samo Iranci mogu promijeniti svoju vlast. Budalaština je pomisao da će je srušiti granatiranje
26. velj. 2026. 15:16
Analitičar Vedran Obućina u N1 studio uživo Hrvoja Krešića komentirao je nastavak pregovora Irana i SAD-a, gomilanje američke vojne sile na Bliskom istoku i oko Irana te mogućnosti promjene vlasti u Teheranu.
