"višestruki promašaj"

Orešković o Medvedu: Mislim da on više nije ministar branitelja

author
N1 Hrvatska
|
01. pro. 2025. 15:58

Daliji Orešković u subotu su na kućnu adresu došli prosvjednici, pripadnici A-HSP-a. Ministar branitelja Tomo Medved to nije osudio, već dao savjet da "smanji svoju agresivnu retoriku". Orešković je prosvjednike osobno dočekala, a o reakciji institucija i političkih aktera razgovarala je u N1 Studiju uživo s našom Ninom Kljenak.

Dalija Orešković N1 Studio uživo

