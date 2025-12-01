Orešković o Medvedu: Mislim da on više nije ministar branitelja

Daliji Orešković u subotu su na kućnu adresu došli prosvjednici, pripadnici A-HSP-a. Ministar branitelja Tomo Medved to nije osudio, već dao savjet da "smanji svoju agresivnu retoriku". Orešković je prosvjednike osobno dočekala, a o reakciji institucija i političkih aktera razgovarala je u N1 Studiju uživo s našom Ninom Kljenak.

