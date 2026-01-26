RODITELJI U STRAHU
Porast maloljetničkog nasilja: "Problemi su se vratili jer je ekipa počela izlaziti iz popravnih domova"
N1 Hrvatska
|
26. sij. 2026. 14:09
|
0komentara
Novinarka Sanja Petrović i Nikolina Grubišić Požar iz Policijske uprave zagrebačke, u N1 Studiju uživo su s Natašom Božić razgovarale o porastu nasilja među mladima.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas