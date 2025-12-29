Oglas

Matej Mišić

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine: Ako se Thompson želi upustiti u političku borbu - sretno

N1 Info
29. pro. 2025. 14:56

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) gostovao je u N1 studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića, gdje je komentirao poruke koje je tijekom koncerta u zagrebačkoj Areni poslao Marko Perković Thompson u kojima poziva na smjenu zagrebačke vlasti.

