SASTANAK KOALICIJE VOLJNIH
Redžepović: Mir u Ukrajini je jako daleko
N1 Info
|
07. sij. 2026. 14:39
|
0komentara
Vojni analitičar Goran Redžepović gostovao je u N1 studiju uživo kod Hrvoja Krešića gdje se osvrnuo na sastanak Koalicije voljnih u Parizu i najavu slanja vojnih snaga za očuvanje mira u Ukrajini nakon postizanja mirovnog sporazuma.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 57 min.
Najnovije
Oglas
Oglas