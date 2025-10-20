Oglas

bivša ministrica pravosuđa

Vesna Škare Ožbolt: Staničić je trebao navesti sve svoje međunarodne angažmane i aktivnosti

N1 Zagreb
20. lis. 2025. 15:07

Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa, bila je gošća N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirala stanje u pravosuđu, ali komentirala i predsjednika Ustavnog suda koji je primio državno odlikovanje Mađarske.

