prijavljeno policiji
Dalija Orešković: Crtaju mi metu na čelo, mojim roditeljima su zaboli crni kuhinjski nož u teglu cvijeća
N1 Hrvatska
|
26. velj. 2026. 11:18
| Novi dan
|
0komentara
Saborska zastupnica Dalija Orešković bila je gošća Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarala o svom govoru za saborskom govornicom u kojem je prozvala HDZ, ali i ostalim aktualnostima.
