Oglas

prijavljeno policiji

Dalija Orešković: Crtaju mi metu na čelo, mojim roditeljima su zaboli crni kuhinjski nož u teglu cvijeća

author
N1 Hrvatska
|
26. velj. 2026. 11:18

Saborska zastupnica Dalija Orešković bila je gošća Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarala o svom govoru za saborskom govornicom u kojem je prozvala HDZ, ali i ostalim aktualnostima.

Oglas

Teme
Dalija Orešković N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ