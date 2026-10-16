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novi dan

Damir Rossini: Imamo zarobljene institucije, građani moraju raditi posao inspekcija

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16. lis. 2026. 12:07
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n1 damir rossini
N1

Uoči prosvjeda protiv megafarmi koji se sutra održava u Koprivnici, Damir Rossini u Novom je danu kod našeg Borne Šmera, upozorio na stanje peradarske farme u Velikom Pažutu, moguće posljedice za okoliš i zdravlje ljudi te žestoko kritizirao rad nadležnih institucija.

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borna šmer damir rossini novi dan

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