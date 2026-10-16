novi dan
Damir Rossini: Imamo zarobljene institucije, građani moraju raditi posao inspekcija
Uoči prosvjeda protiv megafarmi koji se sutra održava u Koprivnici, Damir Rossini u Novom je danu kod našeg Borne Šmera, upozorio na stanje peradarske farme u Velikom Pažutu, moguće posljedice za okoliš i zdravlje ljudi te žestoko kritizirao rad nadležnih institucija.
Oglas
PROČITAJTE JOŠ
Svijet
|
prije 42 min.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 53 min.|
Oglas
Oglas