Danijel Majić: Da sam imao ikakve veze sa zabranom Thompsona, prvi bih se pohvalio

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Danijel Majić, novinar iz Frankfurta, nakon odluke EHF-a da se ne pušta Thompsonova pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" na Europskom prvenstvu u rukometu, komentirao je niz reakcija koje su uslijedile na tu odluku, uključujući i optužbe na njegov račun da je on taj koji je odgovoran za zabranu.

