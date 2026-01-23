Oglas

novinar iz frankfurta

Danijel Majić: Da sam imao ikakve veze sa zabranom Thompsona, prvi bih se pohvalio

author
N1 Info
|
23. sij. 2026. 13:06

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Danijel Majić, novinar iz Frankfurta, nakon odluke EHF-a da se ne pušta Thompsonova pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" na Europskom prvenstvu u rukometu, komentirao je niz reakcija koje su uslijedile na tu odluku, uključujući i optužbe na njegov račun da je on taj koji je odgovoran za zabranu.

