Dragan Petric iz Las Vegasa za N1: Trend br. 1 - prelazak AI-ja u fizički svijet

Las Vegas je ponovno središte globalne tehnološke industrije. Na najvećem svjetskom sajmu potrošačke elektronike, CES-u, tvrtke iz cijelog svijeta predstavljaju tehnologije koje bi već sutra mogle promijeniti način na koji radimo i živimo.

Podijeli

Oglas

Hoće li humanoidni roboti postati dio naše svakodnevice?

Iz Las Vegasa u Novi dan javio se Dragan Petric, urednik emisije Tech Radar koji 17. godinu zaredom prati CES.

Razgovor pogledajte u videu.