humanoidni roboti
Dragan Petric iz Las Vegasa za N1: Trend br. 1 - prelazak AI-ja u fizički svijet
N1 Hrvatska
|
08. sij. 2026. 11:32
| Novi dan
|
0komentara
Las Vegas je ponovno središte globalne tehnološke industrije. Na najvećem svjetskom sajmu potrošačke elektronike, CES-u, tvrtke iz cijelog svijeta predstavljaju tehnologije koje bi već sutra mogle promijeniti način na koji radimo i živimo.
Oglas
Hoće li humanoidni roboti postati dio naše svakodnevice?
Iz Las Vegasa u Novi dan javio se Dragan Petric, urednik emisije Tech Radar koji 17. godinu zaredom prati CES.
Razgovor pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 53 min.
Najnovije
Oglas
Oglas