Hrvoje Klasić: Nobelova nagrada za mir Trumpu bila bi sramota za svjetski poredak

Povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je kod naše Nataše Božić Šarić u Novom danu, na obljetnicu napada Hamasa u kojem je stradalo izraelskih 1200 civila, a koji je izazvao novi val nasilja na relaciji Izrael - Palestina u kojem je ubijeno najmanje 67 tisuća Palestinaca.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 48 min.
SK
|
prije 10 min.
Najnovije
Oglas
Oglas