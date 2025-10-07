Hrvoje Klasić: Nobelova nagrada za mir Trumpu bila bi sramota za svjetski poredak

Povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je kod naše Nataše Božić Šarić u Novom danu, na obljetnicu napada Hamasa u kojem je stradalo izraelskih 1200 civila, a koji je izazvao novi val nasilja na relaciji Izrael - Palestina u kojem je ubijeno najmanje 67 tisuća Palestinaca.

Podijeli

Oglas