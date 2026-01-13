Oglas

stanje u pravosuđu

Kekin: Plenković želi kontrolu u Ustavnom sudu radi Bačićevih zakona

N1 Info
13. sij. 2026. 12:35

Plenković forsira što brži izbor ustavnih sudaca i uspostavljanje kontrole nad Ustavnim sudom zbog toga jer će ta institucija morati odlučivati o Bačićevim zakonima o prostornom uređenju. Tu je tezu u današnjem Novom danu N1 televizije iznijela Ivana Kekin iz Kluba Možemo.

