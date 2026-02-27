pristup kulturi
Ljubica Letinić za N1: Ljudi se sve više okreću audio knjigama, interes raste iz mjeseca u mjesec
N1 Hrvatska
|
27. velj. 2026. 22:38
| Novi dan
|
0komentara
U Novom danu s Hrvojem Krešićem, Ljubica Letinić iz izdavačke kuće book&zvook, jedine izdavačke kuće u Hrvatskoj koja objavljuje i distribuira audioknjige, govorila je o prihvaćenosti tog formata.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas