Ministarstvo otvorilo pozive vrijedne 15 milijuna eura, evo detalja

Hrvatski startupovi, mala i srednja poduzeća te razvojni timovi uskoro se mogu prijaviti na dva nova poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) u okviru DIGIT projekta ukupne vrijednosti od 15 milijuna eura.
Cilj je potaknuti razvoj inovacija, istraživanja i novih tehnologija u Hrvatskoj, a poseban naglasak je stavljen na uključivanje žena u inovacijski i tehnološki sektor,
Riječ je o pozivima VALID i SPARK, koji su dio projekta DIGIT - Digitalne, inovativne i zelene tehnologije - jednog od najvećih nacionalnih programa usmjerenih na razvoj inovacijskog i istraživačkog ekosustava. Projekt DIGIT Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih provodi uz potporu Svjetske banke, a ukupna vrijednost projekta iznosi 106 milijuna eura.
Ovim projektom želi se ojačati hrvatski istraživački i inovacijski sustav kroz ulaganja u primijenjena istraživanja, eksperimentalni razvoj, suradnju znanosti i gospodarstva te razvoj digitalnih i zelenih tehnologija.
Poziv VALID (Validation of Social Innovations by Startups) vrijedan je pet milijuna eura i namijenjen startupovima, odnosno mikro i malim poduzećima starima do pet godina. Cilj poziva je pomoći mladim tvrtkama koje imaju inovativnu ideju, proizvod ili tehnologiju za rješavanje društvenih izazova, ali im nedostaju sredstva za razvoj prototipa, testiranje, validaciju ili pripremu za izlazak na tržište.
Istovremeno je otvoren i poziv SPARK (Support Program for Applied Research and Knowledge) ukupno vrijedan deset milijuna eura. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima koja žele ulagati u istraživanje i razvoj novih proizvoda, tehnologija ili procesa.
Za projekte od 80 do 300 tisuća eura bespovratnih sredstava
Od svih projekata traži se doprinos konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj digitalnih ili zelenih tehnologija ili procesa, u fazi kada projekt još nije dovoljno razvijen za komercijalizaciju ili standardne modele ulaganja.
U okviru oba poziva moguće je ostvariti od 80 tisuća do 300 tisuća eura bespovratnih sredstava. Prijave za poziv VALID zaprimaju se od 8. lipnja, dok prijave za poziv SPARK započinju 15. lipnja. Oba su poziva otvorena do početka rujna.
"Kroz VALID i SPARK želimo otvoriti prostor upravo onim projektima koji imaju kvalitetnu ideju, znanje i razvojni potencijal, ali se nalaze u fazi kada im je potrebna dodatna podrška kako bi napravili sljedeći iskorak“, izjavila je Ana Varjačić, načelnica Sektora za programe i projekte Europske unije pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
Poseban naglasak stavljen je i na uključivanje žena u inovacijski i tehnološki sektor. Prema europskim podacima, žene čine gotovo polovicu istraživača u Hrvatskoj, no njihova je zastupljenost i dalje manja u poslovnom i poduzetničkom sektoru istraživanja i razvoja.
"Želimo jasno poslati poruku da hrvatski inovacijski sustav treba veći broj žena u tehnološkim, razvojnim i istraživačkim projektima", dodala je Varjačić.
