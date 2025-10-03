Dunja Potočnik
Mentalno zdravlje mladih: Pomoć sve potrebnija, a sve je manje ima
Hrvoje Krešić
03. lis. 2025. 15:17
| Novi dan
Gošća Novog dana bila je viša znanstvena suradnica s Instituta za društvena istraživanja, Dunja Potočnik, koja je predstavila rezultate istraživanja o mladima i promjenama u njihovim životima - te kvaliteti njihova života općenito - prije, tijekom i poslije COVID pandemije.
