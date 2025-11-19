Oglas

SABORSKI ZASTUPNIK

Nino Raspudić: Hrvatska nije pobijedila 1945.

author
N1 Hrvatska
|
19. stu. 2025. 12:38

Saborski zastupnik Nino Raspudić, komentirao je u Novom danu s Ninom Kljenak paket tri zakona - o prostornom uređenju, gradnji te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu kojima je cilj, naglasio je premijer Andrej Plenković, spriječiti devastaciju prostora te suzbiti nezakonito građenje.

