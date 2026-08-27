GDJE IDE JAVNI NOVAC
Puljak predstavila platformu Metla.hr: Želimo pomesti Hrvatsku od svih onečišćenja
Saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar Marijana Puljak gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je govorila o problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, a predstavila je i novu platformu Metla.hr.
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