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GDJE IDE JAVNI NOVAC

Puljak predstavila platformu Metla.hr: Želimo pomesti Hrvatsku od svih onečišćenja

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N1 Info
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27. kol. 2026. 12:11
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Saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar Marijana Puljak gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je govorila o problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, a predstavila je i novu platformu Metla.hr.

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