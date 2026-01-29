Oglas

Tko će sutra loviti ribu? Mladi sve rjeđe biraju ribarstvo

N1 Info
29. sij. 2026. 12:32

Malo ribarstvo u Hrvatskoj suočeno je s ozbiljnim izazovima. Od nedostatka mladih ribara i radne snage do slabe infrastrukture i pritiska turizma. S Europskog foruma mladih ribara u Ateni javio se predstavnik ribarske zadruge Komiža, Dino Božanić, govoreći o budućnosti ovog sektora, važnosti udruživanja, brendiranja domaće ribe i potrebi da se more ponovno učini privlačnim mladim generacijama.

