Sokolić o međuvršnjačkom nasilju: Ravnatelji i učitelji su na neki način goloruki

Tanja Sokolić, bivša ravnateljica škole i saborska zastupnica SDP-a gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o zakonskom prijedlogu SDP-a vezano za međuvršnjačko nasilje, a oko čega je SDP danas organizirao i okrugli stol u Saboru.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 4 min.
SK
|
prije 12 min.
Najnovije
Oglas
Oglas