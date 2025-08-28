Oglas

Iz sindikata Preporod

Stipić: Iza nas je turbulentna školska godina. Pitanja zbog kojih smo organizirali akcije nisu riješena

N1 Hrvatska
28. kol. 2025. 12:30

Bliži se početak nove školske godine, a otvaraju se i određena pitanja - odnos države prema učiteljima, nastavnicima i školskom osoblju, ali i što se događa u pregovorima o koeficijentima i plaćama. Željko Stipić iz Sindikata Preporod o tome je razgovarao s našim Tihomirom Ladišićem u Novom danu.

