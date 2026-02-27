Oglas

Lana Bobić za N1

Što u praksi znači pobjeda inicijative My Voice, My Choice?

N1 Hrvatska
27. velj. 2026. 11:29

Europska komisija jučerašnjom odlukom o financiranju pobačaja poručila je da zdravlje žena ne smije ovisiti o poštanskom broju. Je li inicijativa My Voice, My Choice doživjela potpuni uspjeh ili ne te što odluka znači za žene s našom Majom Štrbac govorila je aktivistica Lana Bobić.

