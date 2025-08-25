Maja Sever
"Većini je san slobodna Hrvatska u kojoj će glumica Aras i novinarka Melita moći pisati, glumiti..."
N1 Hrvatska
25. kol. 2025. 12:45
| Novi dan
U Novom danu kod Hrvoja Krešića gostovala je Maja Sever, predsjednica Europske federacije novinara, gdje je komentirala incident na festivalu u Benkovcu, kada je napadnuta novinarka Melita Vrsaljko.
