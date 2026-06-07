Oglas

očekuju vrlo gust promet

Vraćate se s produženog vikenda? HAK izdao preporuku zbog očekivanih gužvi

author
Hina
|
07. lip. 2026. 09:26
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Autocesta
Emica Elvedji / PIXSELL / Ilustracija

Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba te napomenuli da popodne i navečer očekuju vrlo gust promet.

Oglas

Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.

Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje se vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom - na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima.

Vozačima poručuju da se prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informiraju o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.

Zbog Plitvičkog maratona prekinut je promet na državnoj cesti DC429 između mjesta Smoljanac i Prijeboj.

U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa tijekom dana ﻿moguća su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama.﻿

PROČITAJTE JOŠ

Teme
gusti promet hak kolone produženi vikend

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ