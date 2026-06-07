Vraćate se s produženog vikenda? HAK izdao preporuku zbog očekivanih gužvi

Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje se vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom - na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima.