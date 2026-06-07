očekuju vrlo gust promet
Vraćate se s produženog vikenda? HAK izdao preporuku zbog očekivanih gužvi
Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba te napomenuli da popodne i navečer očekuju vrlo gust promet.
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Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.
Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje se vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom - na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima.
Vozačima poručuju da se prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informiraju o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.
Zbog Plitvičkog maratona prekinut je promet na državnoj cesti DC429 između mjesta Smoljanac i Prijeboj.
U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa tijekom dana moguća su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama.
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