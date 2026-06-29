80 godina djelovanja UNICEF obilježava humanitarnim koncertom u Lisinskom

80 godina UNICEF-a nije samo važna obljetnica – to je priča o nadi, o tome što društvo može postići kada se udruži oko zajedničkog cilja: boljeg života za djecu. To je priča o kontinuitetu brige, otpornosti društva i zajedničkoj misiji koja traje i danas. Više informacija o koncertu te o postignućima, programima i radu UNICEF-a u Hrvatskoj saznajte na www.unicef.org/croatia/