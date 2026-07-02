Admiral Robert Hranj za N1: Ako nije ekstremna, zna se čiju zapovijed vojnik mora izvršiti

"Za mene se govori da sam odlaskom u mirovinu pokazao pravo lice i promijenio dres, sugerirajući da sam učinio nešto nemoralno. Moj dres uvijek je bio dres Republike Hrvatske i u njemu sam branio domovinu. Ja jesam voditelj Savjeta za obranu i sigurnost SDP-a, ali nisam član SDP-a i nemam ambiciju učlaniti se ni u jednu političku stranku. Sretan sam ako nekome moja znanja mogu pomoći. Ali ako okrenemo pilu naopako, što je s mojim kolegama generalima koji su otišli u mirovnu otprilike kad i ja pa su sada državni tajnici, savjetnici ministra obrane i ministra branitelja? To su sve političke funkcije. Jesu li oni zadržali dres? I koji to dres? Tim metaforama o dresovima unosimo nered", kazao je.