UMIROVLJENI GENERAL
Admiral Robert Hranj za N1: Ako nije ekstremna, zna se čiju zapovijed vojnik mora izvršiti
Gost Nine Kljenak u Studiju uživo televizije N1 bio je admiral Robert Hranj, umirovljeni načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga. On je danas voditelj Savjeta za obranu i sigurnost SDP-a, ali ne kao član stranke, nego tu dužnost obavlja volonterski.
Hranj je govorio o sukobu predsjednika Republike i zapovjednika Oružanih snaga Zorana Milanovića i Vlade RH oko odlaska hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu 14. srpnja. U središtu tog političkog sukoba našao se sadašnji načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general-pukovnik Tihomir Kundid.
"Nažalost, moj osobni dojam je da je ovaj problem nepotrebno postao veliki problem i da je bilo prostora da se riješi konzultacijama u četiri zida. Kada bi se osvrnuli na situaciju u kojoj se nalazi general Kundid, zakon kaže da vojnici izvršavaju zapovijedi i da je to njihova obveza, osim u ekstremnim situacijama. Zakon u Oružanim snagama kaže da su to situacije kada vojnik ima pravo ne izvršiti zapovijed. To je ako zapovijed znači počinjenje kaznenog djela, ratni zločin, zločin protiv humanosti ili protiv ustavnog poretka. Za sve druge zapovijedi koje ne spadaju u tu kategoriju, obveza je vojnika, a time i zapovjednika Glavnog stožera da ih izvrši", objasnio je Hranj.
"Poslušati zapovijed višeg autoriteta"
Problem je, kaže, kad vojnik dobije naredbe, odluke ili zapovijedi koje su suprotstavljene.
"Proživio sam i sam takve moralne dileme. Osobno, u svakoj takvoj situaciji trudio sam se prvo pomiriti te suprotstavljene stavove, pisao sam jednima i drugima, razgovarao, a ako to nije bilo dovoljno i kad bih došao do zida gdje jedni kažu idi lijevo, a drugi kažu idi desno, moja odluka je bila poslušati zapovijed višeg autoriteta. A za vojnika je to vrhovni zapovjednik Oružanih snaga."
Hranj smatra kako je postojeći zakonski okvir u Hrvatskoj koji pokriva obranu prilično nekonzistentan i podložan različitim interpretacijama.
"Imate eksperte koji vam daju različita tumačenja o istom pitanju. Zato se od vojnika ne smije očekivati da on to propituje."
"Nisam član SDP-a, moj dres je hrvatski"
Nina Kljenak podsjetila je na jučerašnju izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je za Hranja rekao da je "dekredibiliziran" time što je, po njegovim riječima, obukao dres SDP-a. Hranj je rekao da ga takve izjave pogađaju.
"Za mene se govori da sam odlaskom u mirovinu pokazao pravo lice i promijenio dres, sugerirajući da sam učinio nešto nemoralno. Moj dres uvijek je bio dres Republike Hrvatske i u njemu sam branio domovinu. Ja jesam voditelj Savjeta za obranu i sigurnost SDP-a, ali nisam član SDP-a i nemam ambiciju učlaniti se ni u jednu političku stranku. Sretan sam ako nekome moja znanja mogu pomoći. Ali ako okrenemo pilu naopako, što je s mojim kolegama generalima koji su otišli u mirovnu otprilike kad i ja pa su sada državni tajnici, savjetnici ministra obrane i ministra branitelja? To su sve političke funkcije. Jesu li oni zadržali dres? I koji to dres? Tim metaforama o dresovima unosimo nered", kazao je.
"General Lucić se odlučio za jednu političku opciju"
Je li po toj logici general Josip Lucić nosi dres HDZ-a, pitala je Hranja Nina Kljenak.
"General Lucić se odlučio za jednu opciju, a ja se nisam odlučio ni za jednu. Mogu reći da su mi određeni politički stavovi bliži nego neki drugi, ali ono što se meni prigovara drugima se ne prigovara. Po meni je to opasno jer se tako može vršiti pritisak i na aktivne generale i admirale. Unosimo razdor."
Takva retorika, smatra Hranj, pokazuje da je kultura političkog dijaloga ekstremna, radikalna i jednom riječju loša.
"To ne pridonosi dobroj situaciji u oružanim snagama. Možda je vrijeme da svi stanu na loptu i razmisle o tome što govore u javnom prostoru. Moji osobni stavovi definitivno nisu stavovi stranke koju savjetujem. To se vidjelo u nekokliko primjera, recimo oko temeljne vojne obuke. Zagovaram i to da Hrvatska bude jača u davanju potpore Ukrajini. Zastupam ono u što vjerujem i ne želim se baviti političkim pitanjima nego pitanjima obrane i sigurnosti."
"Ostavku bih doživio kao osobni poraz"
Na kraju je Hranj rekao kako je i sam bio u istim dilemama kada je bila zatražena njegova ostavka.
"Ostavka visokog časnika, admirala ili generala gotovo uvijek se interpretira kao politički čin i smatra se da vojnik nema pravo na ostavku. Ja nisam bio spreman dati ostavku jer bih to doživio kao osobni poraz, kao da sam nešto skrivio", rekao je na kraju.
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