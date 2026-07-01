General Lucić: Načelnik Kundid ima dvije mogućnosti

"Nadležnost nad vojskom nije samo u rukama Predsjednika. U ovom slučaju, kada je (načelnik Glavnog stožera OSRH) doveden do toga da mora izvršiti zapovijed Predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On, ukoliko provede tu zapovijed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. S druge strane, načelnik apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika, i svi su ga dužni primjenjivati", kazao je.