MIMOHOD U PARIZU
Anušić: Kundid je prvo odobrio odlazak vojnika u Pariz, no nakon pritiska tu je odluku povukao
Ministar obrane Ivan Anušić danas je u Saboru komentirao sukob na relaciji Pantovčak - Banski dvori, nastao zbog odluke predsjednika Zorana Milanovića da ne dopusti odlazak 20-ak vojnika na vojni mimohod u Pariz
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"Iskoordinirali smo se s insitucijama, s ljudima koji razumiju zakone i ovlasti i konsekvence. I predsjednik države i načelnik glavnog stožera će morati u ovom slučaju snositi konsekvence. Nije to kaznena prijava, postoje mogućnosti unutar sustava Oružanih snaga i MORH-a.
Ako pripadnici vojske ne odu na mimohod, reci ćemo koji će biti potez u odnosu na Kundida", dodao je.
Je li opcija zahtjev za smjenom Kundida?
"Dobio je jasnu poruku da nema povjerenje ako se ova odluka ne provede. Tu se može dosta toga iščitati", rekao je.
Pitate predsjednika države zašto ne poštuje jasno definiran zakon. On je pogriješio, tu grešku treba ispraviti. U ovom trenutku novinarski interes treba biti upućen prema Pantovčaku. Prijetio je i meni kao ministru, svim ministrima u Vladi... Ja se prijetnji ne bojim", kaže Anušić.
Rekao je i da je Kundid prvo odobrio odlazak vojnika u Pariz, no da je nakon pritiska tu odluku povukao.
Još uvijek ima vremena odobriti slanje pripadnika Oružanih snaga u Pariz, dodao je Anušić.
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