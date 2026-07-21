Projekti sunčanih elektrana
"Afera solari" dobila novi epilog: Potvrđeno ukidanje pet lokacijskih dozvola
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odbilo je žalbe na odluke Krapinsko-zagorske županije kojima su lokacijske dozvole za sunčane elektrane Zabok 1, 2, 3, 4 i 5 proglašene ništavima, čime je potvrđeno njihovo ukidanje.
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Rješenja Ministarstva županija je zaprimila 20. srpnja, izvijestio je u utorak županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Time je, nakon žalbenog postupka, potvrđena ranija odluka tog upravnog tijela o poništenju izdanih lokacijskih dozvola.
Riječ je o projektima sunčanih elektrana za koje je investitor, na temelju lokacijskih dozvola, mogao pokrenuti postupke izvlaštenja privatnog zemljišta na području Zaboka. Ukupno je bilo obuhvaćeno više od 1,1 milijun četvornih metara zemljišta.
Odluku o proglašavanju lokacijskih dozvola ništavima Županija je donijela 9. ožujka, nakon što je prethodno pokrenuta obnova dijela postupaka vezanih uz projekte sunčanih elektrana u Zagorju.
Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar tada je izjavio da su izvidi Državnog odvjetništva pokrenuti zbog sumnji u pogodovanje investitoru i zlouporabu ovlasti u tzv. Aferi solari, završeni bez utvrđivanja pogodovanja investitoru ili zlouporabe ovlasti i položaja.
Istodobno je županijski upravni odjel 6. ožujka, na zahtjev Grada Pregrade, donio rješenje o obnovi postupka za solarne elektrane Pregrada 1 i 2, kako bi se ponovno utvrdile činjenice i uvjeti za koje je ocijenjeno da u postupku izdavanja lokacijskih dozvola nisu bili potpuno i pravilno utvrđeni.
Kolar je tada izvijestio da su svi postupci izvlaštenja za projekte Zabok 1, 2, 3, 4 i 5 bili u prekidu do pravomoćnosti odluke o lokacijskim dozvolama. Za projekte Zabok 3, 4 i 5, kako je naveo, nije postojalo niti jedno rješenje o izvlaštenju, dok je za Zabok 1 i 2 bilo doneseno 15 pravomoćnih rješenja u kojima su se stranke suglasile s procijenjenom vrijednošću zemljišta.
„Krapinsko-zagorska županija u okviru svojih zakonskih ovlasti postupa tako da nezakonitih izvlaštenja na području županije neće biti, a niti ih je bilo”, izjavio je tada Kolar.
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