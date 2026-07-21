"Afera solari" dobila novi epilog: Potvrđeno ukidanje pet lokacijskih dozvola

Kolar je tada izvijestio da su svi postupci izvlaštenja za projekte Zabok 1, 2, 3, 4 i 5 bili u prekidu do pravomoćnosti odluke o lokacijskim dozvolama. Za projekte Zabok 3, 4 i 5, kako je naveo, nije postojalo niti jedno rješenje o izvlaštenju, dok je za Zabok 1 i 2 bilo doneseno 15 pravomoćnih rješenja u kojima su se stranke suglasile s procijenjenom vrijednošću zemljišta.