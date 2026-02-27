Župan Kolar: Pročelnica je smijenjena, lokacijske dozvole bit će oglašene ništavnim

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izjavio je kako je razriješena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Gordana Gretić te da se priprema rješenje kojim će se oglasiti ništavnim lokacijske dozvole za Zabok 1,2,3,4 i 5, a pokrenuti obnova postupka za Pregradu 1 i 2.
„Ova odluka, kao i odluka o smjeni pročelnice, donesene su nakon temeljitog razmišljanja, konzultiranja pravnih stručnjaka, profesora prava, štiteći interese vlasnika zemljišta, ali i interese Županije kojoj sam na čelu”, kazao je Kolar za Hinu u petak.
Ključnim je naveo službeno tumačenje Ministarstvo gospodarstva, Uprave za energetiku, zaprimljeno 18. veljače, prema kojem je investitor prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole bio dužan ishoditi energetsko odobrenje za Zabok 3, 4 i 5 te Pregradu 1 i 2, što u konkretnom slučaju nije učinjeno zbog, kako kaže, pogrešnog tumačenja zakona.
Županija je provela i dodatnu pravnu analizu rada Upravnog odjela te je utvrđeno da pravno stajalište pročelnice nije bilo u skladu s tumačenjem nadležnog Ministarstva, zbog čega je razriješena dužnosti.
Kolar se osvrnuo i na, kako je naveo, netočne informacije iznesene u prilogu Dnevnika na HRT-u, poručivši kako je izjava jedne od vlasnica zemljišta "neistina i netočna".
Navodi kako je Krapinsko-zagorska županija ranije donijela rješenje kojim su zaustavili postupak prikupljanja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, što je jedna od faza koja prethodi eventualnom izvlaštenju za sunčane elektrane Zabok 3, 4 i 5. Na takvu odluku žalila se tvrtka Solida Križevci d.o.o., a o žalbi je odlučivalo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kao drugostupanjsko tijelo. Ministarstvo je prihvatilo žalbu i poništilo odluku Županije o prekidu postupka, no to, ističe Kolar, ne znači da je doneseno rješenje o izvlaštenju.
„Ne postoji niti jedno rješenje o izvlaštenju radi izgradnje solarnih elektrana Zabok 3, Zabok 4 i Zabok 5, niti su u tijeku postupci izvlaštenja za te elektrane”, poručio je Kolar.
Naglasio je kako će Krapinsko-zagorska županija postupati isključivo u okviru zakonskih ovlasti te da nezakonitih izvlaštenja na području županije neće biti.
