Župan Kolar: Pročelnica je smijenjena, lokacijske dozvole bit će oglašene ništavnim

Navodi kako je Krapinsko-zagorska županija ranije donijela rješenje kojim su zaustavili postupak prikupljanja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, što je jedna od faza koja prethodi eventualnom izvlaštenju za sunčane elektrane Zabok 3, 4 i 5. Na takvu odluku žalila se tvrtka Solida Križevci d.o.o., a o žalbi je odlučivalo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kao drugostupanjsko tijelo. Ministarstvo je prihvatilo žalbu i poništilo odluku Županije o prekidu postupka, no to, ističe Kolar, ne znači da je doneseno rješenje o izvlaštenju.