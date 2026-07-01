Afera u Bjelovaru: Nestao životopis novog šefa Sajma, u Županiji sumnjaju na krađu

Županija je odgovorila da je Povjerenstvo za provedbu natječaja pregledalo sve zaprimljene prijave, od kojih su tri ocijenjene urednima i kompletnima, među njima i prijava Turniškog. Zapisnik o pregledu dokumentacije službeno je potpisala, među ostalima, i predstavnica Grada Bjelovara Željka Vizi, dodaje se.