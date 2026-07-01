Natječajna dokumentacija
Afera u Bjelovaru: Nestao životopis novog šefa Sajma, u Županiji sumnjaju na krađu
Bjelovarsko-bilogorska županija najavila je u srijedu da će kontaktirati nadležna tijela zbog sumnje u moguću krađu dijela natječajne dokumentacije za izbor novog direktora Bjelovarskog sajma.
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Reakcija Županije uslijedila je nakon što je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak u srijedu zatražio Bjelovarsko-bilogorsku županiju da dostavi životopis novog direktora Darija Turniškog, navodeći da ga u natječajnoj prijavi i dokumentaciji nije priložio.
Županija je odgovorila da je Povjerenstvo za provedbu natječaja pregledalo sve zaprimljene prijave, od kojih su tri ocijenjene urednima i kompletnima, među njima i prijava Turniškog. Zapisnik o pregledu dokumentacije službeno je potpisala, među ostalima, i predstavnica Grada Bjelovara Željka Vizi, dodaje se.
„Budući da je sve provjereno i službeno potpisano, dokumentacija je dokazano predana potpuna", stoji u priopćenju Županije.
No, kako sada naknadno postoje indicije o mogućem nedostatku životopisa, Županija će kontaktirati nadležna tijela zbog sumnje u moguću krađu dokumentacije.
Županija je poručila da razumije kako je promjena direktora i najavljena detaljna revizija poslovanja uznemirila pojedine aktere, ali da će sve ostalo istražiti nadležna tijela i institucije.
Na sjednici Skupštine Bjelovarskog sajma u utorak za novog je direktora imenovan Turniški glasovima Županije kao većinskog vlasnika sa 60 posto udjela, dok jeGrad Bjelovar s 40 posto udjela glasao protiv.
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