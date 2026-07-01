SDP-ovac: Novi šef Bjelovarskog sajma primjer je stranačkog zapošljavanja

Predsjednik bjelovarskog SDP-a Nenad Nekvapil u priopćenju za medije poručio je da zapošljavanje novog direktora Sajma nije ništa novo te da građani svakodnevno svjedoče kako se popunjavaju nadzorni odbori, upravna vijeća i kako se biraju ravnatelji i direktori u javnim ustanovama i poduzećima.