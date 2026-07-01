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'Klijentelizam'

SDP-ovac: Novi šef Bjelovarskog sajma primjer je stranačkog zapošljavanja

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Hina
|
01. srp. 2026. 13:20
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Nenad Nekvapil
Damir Spehar/PIXSELL

Gradska organizacija SDP-a Bjelovar kritizirala je u srijedu imenovanje novog direktora Bjelovarskog sajma, ocijenivši ga primjerom stranačkog zapošljavanja koje je, kako navode, postalo opće prihvaćen koncept koji urušava javnu selekciju stručnosti i znanja.

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Predsjednik bjelovarskog SDP-a Nenad Nekvapil u priopćenju za medije poručio je da zapošljavanje novog direktora Sajma nije ništa novo te da građani svakodnevno svjedoče kako se popunjavaju nadzorni odbori, upravna vijeća i kako se biraju ravnatelji i direktori u javnim ustanovama i poduzećima.

„I kad se objavi natječaj, onda bi uz natječaj trebalo objaviti i sliku za koga je raspisan, jer možeš biti sposoban, educiran, kvalificiran i kompetentan, ali zna se za koga je natječaj napisan i raspisan", navodi Nekvapil.

Bjelovarski SDP smatra da je borba protiv stranačkog zapošljavanja, klijentelizma i nepotizma ključna za izgradnju pravednog društva u kojem su reference i sposobnosti jedini kriteriji za napredak.

„Ljudi ne odlaze iz naše županije i Bjelovara zbog klime, nego zbog nepotizma, korupcije i osjećaja da su sustavno zapostavljeni", poručio je Nekvapil.

Na sjednici Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o. u utorak za novog je direktora imenovan Dario Turniški, odlukom većinskog vlasnika Bjelovarsko-bilogorske županije koja drži 60 posto udjela, dok je Grad Bjelovar s 40 posto udjela glasao protiv tog imenovanja.

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dario turniški nenad nekvapil sdp

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