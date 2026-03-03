Zdravstveni odgoj posvađao Rinčić i Most: "Više nema našu podršku"

„No, unatoč iskoracima i objektivnim pohvalama, postoje granice, crvene linije oko kojih se ne prelazi, a za nas u Mostu je ta crvena linija zaštita djece", naglasila je. Napomenula je kako su prije više mjeseci upozorili gradonačelnicu na svoje primjedbe na kurikulum Zdravstvenog odgoja i obrazovanja u Gradu Rijeci te su zahtijevali da se zatraži očitovanje pravobraniteljice za djecu oko dijelova koje smatraju štetnim za razvoj djeteta, za sigurnost od spolnog zlostavljanja te jasno i cjelovito razumijevanje svijeta.