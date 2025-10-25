Oglas

FOTO / Akcija HGSS-a: Njemački planinari ostali zarobljeni u kanjonu Male Paklenice

Hina
25. lis. 2025. 07:16
Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) Zadar spasili su troje njemačkih planinara koji su zbog iznenada nabujalog potoka ostali zarobljeni u kanjonu Male Paklenice, objavio je HGSS u petak na svome facebooku.

Njemački planinari ostali su zarobljeni u kanjonu Male Paklenice u četvrtak, a nakon što su zatražili pomoć na broj 112 na mjesto događaja stigli su članovi HGSS-o stanice Zadar. "Potok se naglo pojavio i probio tijekom njihova uspona, zbog čega je povratak kanjonom postao nemoguć", izvijestio je HGSS.U spašavanju su sudjelovala trojica članova HGSS-a Zadar koji su njemačke planinare izveli na sigurno. Iz HGSS- a su poslali upozorenje za sve posjetitelje planina i nacionalnih parkova da prate vremensku prognozu i dobro se informiraju o području koje namjeravaju posjetiti, osobito u razdobljima nestabilnog vremena kada se vodotokovi mogu naglo promijeniti.

HGSS Mala Paklenica planinari

