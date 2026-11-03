Akcija policije: Upali na "car meet", ovo su prekršaji koje su utvrdili

PU zagrebačka/Ilustracija

U noći s petka 30. na subotu 31. listopada kao i u noći sa subote 31. listopada na nedjelju 1. studenoga policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su nadzor vozila i vozača koji su se okupili na parkiralištima u zonama trgovačkih centara na području Črnomerca, Ljubljanska avenija.

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Naime, u noći s petka na subotu radilo se o 20-ak sudionika „Car meet scene“ pri čemu je prisutnost i aktivnost policijskih službenika doprinijela sprječavanju mogućih protupravnih ponašanja kao i ponašanja koja bi uznemirila građane ili za posljedicu imala narušavanje njihovog mira i kvalitete života.

Provedenim nadzorom nad ukupno 48 osobnih automobila utvrđeno je ukupno pet prekršaja, sve izvan parkirališnog prostora i to:

jedan prekršaj zbog vožnje pod utjecajem alkohola,

jedan prekršaj zbog ne posjedovanja vozačke dozvole,

jedan prekršaj zbog prestrojavanja u raskrižju,

jedan prekršaj zbog nepropuštanja pješaka te

jedan prekršaj zbog ne posjedovanja osobne iskaznice.

Policijski službenici su iduće večeri, sa subote na nedjelju ponovno nadzirali navedene lokacije međutim nije bilo okupljanja pripadnika „Car meet scene“ te su policijski službenici van parkirališnog prostora prilikom nadzora prometa utvrdili ukupno tri prekršaja i to:

jedan prekršaj zbog korištenja mobitela

jedan prekršaj zbog vožnje s neupaljenim svjetlima na vozilu te

jedan prekršaj zbog ne posjedovanja prometne dozvole

Navedenom aktivnošću prometne policije Policijske uprave zagrebačke nadziran je, u ovom slučaju, zapadni dio grada te će se i dalje na području cijeloga grada nastaviti nadziranje mjesta okupljanja kao i sve one lokacije koje su pogodne za ovakve susrete ljubitelja vozila i vozača.

Cilj aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira s obzirom da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana, izvijestila je policija.