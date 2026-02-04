"Tamo nije rečeno da Thompson ne može nastupati. Kada bi Thompson rekao ili napisao da neće promicati ustaško znakovlje njemu bi se morao dopustiti koncert u Zagrebu. Thompson to nije u stanju napraviti na zahtjev Tomaševića, ali vjerojatno je na zahtjev Plenkovića. Imali su jasnu listu što pjevati. Ono što je tragikomično je da su rukometaši ispali prateći vokali Thompsona. Svi tvrde da se radi o njima i o uspjehu, to nije veliki uspjeh za Hrvatsku. To bi bio veliki uspjeh za srpski rukomet, a za hrvatski je to prosječan rezultat. Danska koja je bila prva imala je pet puta manji doček, nego Hrvatska. Mi smo mali narod koji nemamo puno uspjeha", dodao je.