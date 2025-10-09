Hajdaš Dončić postavio pitanje Plenkoviću: Zašto i dalje podržava Chat Control?

Posljednjih dana došlo do značajnog preokreta u vezi donošenja tzv. Chat Control uredbe, jer su u Njemačkoj nakon snažnog pritiska javnosti pojedini čelnici njemačkog SPD-a i CDU-a poručili kako trenutačni prijedlog u ovom obliku ne mogu podržati. Izgledno je da pod pritiskom građana diljem Europe ta uredba neće biti prihvaćena, priopćili su iz SDP-a u četvrtak.