Analitičar: Selak Raspudić je shvatila da su optužbe o korupciji na račun Tomaševića neučinkovite

"U Hrvatskoj ne postoji tako niska izlaznost koja bi zasmetala političkoj vladajućoj klasi. Koliko će se ljudi kandidirati ne ovisi o njima, smatraju da je dovoljno da postoji to pravo. Mi jednostavno ne razmišljamo o zdravlju lokalne demokracije i općenito demokracije. I u većim gradovima je izlaznost ispod 40 posto, to je porazan odaziv. Građani se jesu zasitili izbora, ali u lokalnoj se zajednici rješavaju pitanja najbliža građanima pa su samim time zainteresirani za te teme. U Hrvatskoj imamo taj problem rapidnog sužavanja političke ponude, to je trend koji postoji od 2013.", navodi.